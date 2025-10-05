Деян Донков превърна любимата си в Мерилин Монро
Актрисата е копие на вечния секс символ
Той е героят на Фиджералд 100 години след излизането на романа
"Код Жълто" е първата премиера за есента в Театър Artvent
Сбогом, Тото!
„Аз се гордея, че съм го познавала. За мен той беше истински аристократ…“, казва Лили Иванова
Трупата ще гостува на различни сцени в София и в страната
Това става по решение на Столичния общински съвет
Сумата не се различава от обичайния хонорар, по който Народния театър работи с гостуващ режисьор
Понеже вече нищо не помагаше при мен, се наложи операция, каза той
Той изрази благодарност към всички, които са подкрепили свободата на творчеството
Припомни, че по времето, по което беше министър, е имало много протести и срещу него
С лицата си актьорите защитават това, което са направили, независимо дали е добро или лошо
Прошката се иска от Бога и се иска в изповед
Предсрочните избори са като фишинг атаки, които опитват да откраднат гласовете ни
Инициативата се реализира благодарение на общинския съветник от ГЕРБ Ясен Проданов
Новият директор на театъра е уверен, че може да се справи с проблемите
Славата отнема незабелязаността на човека, но е и голяма отговорност
Става въпрос за тези назначавания на хора, които нямат нищо общо с театъра
Петко Писков абсолютно противоправно е отказал да върне на ДКТ „Константин Величков“ множество догов...
Актьорът ще играе в новата версия на "В очакване на Годо"