Четири жени и бутилка уиски в нов спектакъл

Комедията „Код Жълто“ ще бъде първата премиера в Театър Artvent за есенно-зимния сезон. Пиесата от сценариста и драматург Теодора Маркова под режисурата на Яна Титова ще бъде играна за първи път пред публиката в София на 2 октомври. В главните роли са Аня Пенчева, Екатерина Лазаревска, Весела Бабинова и Анелия Луцинова – четири актриси, които ще пренесат публиката в бурна нощ на тотален хаос и измокрени до кости егота. Сценографията и костюмите са на Огняна Серафимова.

„Код Жълто“ е комедия, в която уискито тече, истините изплуват, а дъждът не спира. Ники (Екатерина Лазаревска), млад архитект на прага на първия си голям професионален успех, се оказва въвлечена в заплетени обвързаности със своята съседка Ема (Весела Бабинова), съпругата на шефа ѝ Адриана (Анелия Луцинова) и чистачката Благовеста (Аня Пенчева). В центъра е мъж, заради когото четири напълно различни една от друга жени, въоръжени с бутилка уиски и пароструйка, се впускат в изпълнена с комични ситуации нощ. Подвластни на феминисткия си бунт, те организират забавно-хаотичен план за отмъщение.

Въпросът е: Може ли женската революция да се случи, без да се налага после някой да почисти? „Код Жълто“ е смешна и неловка история за това как дори с най-добрите намерения, опитът да се борим със системата често завършва с парадоксална ситуация: четири жени, които чистят! (Защото, както мъдро отбелязва Благовеста, „От тази революция малко ми се повръща.”)“, казва Яна Титова, която кино публиката познава от филмите „Доза щастие“ и „Диада“, от сериалите „Откраднат живот“, „Татковци“, „Лъжите в нас“, „Съни бийч“.

Теодора Маркова е създател и съсценарист на латвийския сериал „Съветски дънки“, носител на редица световни награди. Тя е позната и с работата си в „Под прикритие“, „Стъклен дом“, „Денят на бащата“, както във филмите „Дъвка за балончета” и „Писма от Антарктида“.

В Театър Artvent и на сцените в страната гледаме Весела Бабинова и Екатерина Лазаревска във френската комедия „Заклеваш ли се в децата?“, а Анелия Луцинова участва в спектакъла на Стивън Мофат „Премахни от приятели“. Аня Пенчева се включва за първи път в театрален проект на продуцентската компания. След премиерата в София „Код Жълто“ ще се срещне и с публиката в Бургас – 11 октомври, и Пловдив – 18 октомври.

