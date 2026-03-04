"Носорози" открива "Сцена без граници" в Народния театър

„Самотата не е просто липса на хора, а среща със самия себе си.“ С тази идея започва режисьорският прочит на „Носорозите“ от Йожен Йонеско, поставен от режисьора Васил Василев на сцената на Национална институция Албански театър – Скопие.

На 28 март спектакълът дава началото на тазгодишното издание на инициативата „Сцена без граници“ – утвърдилата се вече традиция на Народния театър „Иван Вазов“, в рамките на която на Голяма сцена гостуват спектакли на чуждестранни театри.

„Носорозите“ разглежда темата за отчуждението в съвременния свят – общество, в което хората постепенно губят своята индивидуалност и се поддават на натиска на тълпата. Режисьорската концепция проследява този процес – от личната изповед и съмнение, през социалната паника, до символичното превръщане в носорог. Постановката съчетава реализъм и абсурд, като напомня, че границата между човешкото и животинското е крехка. Носорогът не е животно, а метафора за конформизма и абсурдния ентусиазъм към властта и тълпата.

„Занимаваха ме въпросите как да съхраним себе си в свят на променящи се ценности и как да победим в борбата да останем хора. В съвременното общество превръщането в звяр не е биологичен, а психологически и идеологически процес. Последният възможен акт на бунт в тази ситуация е да останеш човек“, казва режисьорът на спектакъла Васил Василев.

В центъра на действието е образът на Беранже – герой, който отказва да се слее с мнозинството. В ролята е Шкелким Ислами, който изгражда убедителен портрет на съвременен човек, изправен пред избора между съвестта си и удобството да бъдеш „като всички“.

Сценографията и костюмите са дело на Мария Кунчева, хореографията и осветлението – на Росен Михайлов, а музиката – на Милен Апостолов.

В ролите зрителите ще видят още Абедин Алими (Жан), Гентиана Рамадани (Дези), Висар Етеми (Дюдар), Осман Ахмети (Философът), Вьолца Бектеши Хамити (Журналистката), Музбайдин Чамили (Старецът), Аида Алимеми (Домакинята), Аида Елези (Сервитьорката), Блерим Дардишта (Собственикът на магазина) и Дрита Каба Карага (Собственичката на магазина).

Гостуването на постановката се осъществява с подкрепата на Министерството на културата на Република Северна Македония.

Албанският театър – Скопие е водеща културна институция в Република Северна Македония, основана през 1950 г. През 2004 г. театърът официално получава статут на Национална институция, утвърждавайки се като основен стълб на албанското изкуство и култура в страната. Със своя репертоар и активна културна политика театърът допринася както за развитието на съвременния сценичен език, така и за по-широкото разбиране на културата като пространство на естетически, образователни и обществени процеси.

