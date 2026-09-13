Народният театър превръща новия сезон в културно събитие
„Вакханки“ идва в Пловдив и София, „Физика на тъгата“ излиза на сцена, а нов спектакъл ще върне паметта за Виола Каравелова
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„Вакханки“ идва в Пловдив и София, „Физика на тъгата“ излиза на сцена, а нов спектакъл ще върне паметта за Виола Каравелова
Режисьорският прочит на Васил Василев изследва съвременния конфликт за избор между личната съвест и удобството да бъдеш „като всички“
Смелата интерпретация на класиката от Молиер е на режисьора Васил Василев
Голямо намаление за черен петък
Той изрази благодарност към всички, които са подкрепили свободата на творчеството
Текстът защитава достойнството на Българската армия, каза Васил Василев
Директорът на академичната ни трупа празнува рожден ден днес
Делото беше образувано през пролетта на миналата година
За щастливата новина пръв в социалните мрежи издаде Мартин-Елвиса
Според ген. Василев служителите на МВР трябва да спрат да носят пистолет „Макаров“
Документ, заведен в деловодството на театъра
В Софийския районен съд са образувани две дела във връзка с напрежението между Морфов и Василев
Хронична липса на финансиране за културните институти
Васил Василев ще се бори актьорските заплати да станат 2500 лв.
Васил Василев иска да осигури по-добро бъдеще за второто си дете – сина Стефан
Конфликтът е междуличностен, каза Васил Василев
Има явен сблъсък между лицето и някои политически партии. Такова фашистко поведение не може да бъде толерирано, каза Васил Василев
Нашият живот мина в преход, каза тъжно актьорът
Хора, живейте си живота, каза актьорът
Ководещ на Зуека ще бъде Геро