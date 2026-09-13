111 000 зрители аплодираха хитовете на Народния театър
Трупата се хвали с 614 представления в сезон 2025/2026
Следете всички новини, анализи и коментари за Народния Театър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трупата се хвали с 614 представления в сезон 2025/2026
Световноизвестният режисьор разговаря с Явор Гърдев на Голяма сцена пред препълнена зала
Режисьорският прочит на Васил Василев изследва съвременния конфликт за избор между личната съвест и удобството да бъдеш „като всички“
София става част от международната линия Robert Wilson Memorials
Публиката ще има възможност да се докосне до света на един от най-обичаните испански автори на ХХ век
Известният режисьор Ивица Булян поставя в Народния театър „Господа Глембаеви“
Хитът на Народния театър „Боже мой“ гостува на Българския културен институт
Световният актьор и режисьор е отложил филми и сериали, за да се посвети на академичната трупа
В провокативния спектакъл на режисьора Крис Шарков нищо е това, което изглежда
Репетициите ще започнат през октомври
Дарина репетира в спектакъл по роман на Мишел Уелбек
Найден Тодоров отговори на Морфов
Минеков призова директора на Народния театър да уволни всички политически фигури в театъра
Основен ремонт на сградата не е правен от 46 години
Филип Морис България стартира информационната кампания. "Стандарт" е партньор
С тях ще се закупи техника за художествено осветление и звук
Теодора Духовникова е фатална жена в „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“
Режисьорът Стоян Радев възкреси гениалната пиеса на Радичков
Като истински майстори Георги Кадурин и Емануела Шкодрева са смешни до трагика и трагични до хумор
В четвъртък и петък са премиерите на голямата сцена Всички сме чисти в детството си, казва Куркински в новия си спектакъл, вдъхновен от приказката на...