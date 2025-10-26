Деян Донков – герой в хърватска класика

Един от най-уважаваните европейски режисьори, хърватинът Ивица Булян, поставял в Европа, САЩ и Африка, вече репетира в Народния театър пиесата „Господа Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа. Премиерата е на голямата сцена през декември. В ролите са Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански. Ивица Булян сподели възхищението си от актьорите и своя респект към първата ни национална трупа. „Мисията ни е да представим на българската публика най-добрите образци на съвременния европейски театър“, коментира шефът на Народния Васил Василев.

„Господа Глембаеви“ влизат в афиша на академичната трупа за първи път през 1947 г. под режисурата на сърбина Раша Плаович, който гастролира в София по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В централните роли са Георги Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.

Темата в пиесата на Мирослав Кърлежа е универсална – разпадането на моралните устои под натиска на алчността, наследената вина и безмилостната борба между поколенията. Отвъд семейната драма „Господа Глембави“ е алегория за общество, което се разрушава отвътре, когато старите идеали се превръщат в кухи думи, а духовността – в стока. Кърлежа проследява живота на няколко клона от богата фамилия, спекуланти и банкери без скрупули. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството.

