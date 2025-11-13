13-тата Нощ на театрите в 11 български града

За 13-та поредна година Нощта на театрите “отваря вратите“ на сценичните изкуства към сърцата на зрителите. Програмата събира близо 90 събития в различни театрални жанрове в 11 града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Плевен, Симитли, Кърджали, Габрово и Пазарджик.

Любими български творци и тази година застанаха с лицата си като посланици на инициативата – Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Ованес Торосян, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, Марта Петкова, Никола Хаджитанев и Боян Крачолов. Част от тях ще са гости в традиционното Live студио

Освен като участници в черно-белите фотографии на Драгомир Спасов, те станаха част и от noir видеото „Аз съм Нощта“ – дело на творческото трио Илия Стоянов (режисьор), Петър Райжеков (оператор) и Борислава Димова (сценарист). Филмът ще се появи като 72-часова urban silent инсталация от 12 до 15 ноември на големия екран пред UniCredit Studio на пл. Света Неделя в София. А дигиталната изложба – на мониторите в Софийското метро. Сюжетът на фото и видео разказите се случи в емблематичен нощен бар – The Scene, в сърцето на София.

Точно в 11:30 ч. в събота (15 ноември) в ще започне LIVE студиото на 13-тата Нощ. 4-часовото онлайн предаване ще се излъчва на живо от покрива на HYATT Regency. В поредица от преки включвания ще видим на живо какво се случва в няколко български града в Нощта на театрите, а в специалните тематични панели ще има разговори по различни театрални теми с интересни гости.

На 15 ноември в Народен театър „Иван Вазов“ зрителите ще се потопят в различни светове – от класически театър през спектакли с визуален мащаб до модерен пърформанс на площада пред театъра. Кулминацията ще е в 22:30 с премиерата на „КупиДон“ от Боян Крачолов. Спектакълът ще бъде със свободен достъп за всички зрители. Преди това от 19:00 ч. на Голяма сцена зрителите ще видят „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“. В 11:00 ч. е променадният спектакъл „Безкрайните сцени“, който превръща сградата на театъра в декор. В 15:00 на Камерна сцена ще се играе най-новият спектакъл на Бойка Велкова – „Театър“. А в 19:30 на Сцена „Апостол Карамитев“ ще започне „Последният час на Мерилин Монро“. След представлението публиката ще може да се срещне и да разговаря с Анна Кошко и Деян Донков. През деня театърът ще предложи и специални обиколки зад кулисите, които ще разкрият какво се случва отвъд сцената.

Софийска опера и балет се включва в инициативата с „Мечо Пух“ (11 ч.) и „Зелената птица“ (16 ч.). По традиция Театър-лаборатория „Алма Алтер“ предлага програма с вход свободен в 18:00, 19:30 и 20:30 ч. Премиерно заглавие ще има в Университетския театър на НБУ – „Целувайки умирам“ (15 ч.) и още три представления в различни часове: „11 първи стъпки“ в 17:30, Playback театър в 18 ч. и “Птици“ в 20 ч. Програма с 4 събития предлага НАТФИЗ в Нощта – две представления в драматичния театър: „Уморените коне не ги убиват, нали“ и „Вик на прокълнати“, кукленото представление „Аз те обичам, ти си върхът. А сега… промени се“ и прожекция на документалния филм „АХАВ БЕШЕ ТУК: размисли за „Моби Дик“. Дебютният филм на режисьора Тош Личев е „любовно писмо към театъра и размишление върху артистичното наследство, извайва по необикновен начин моментите на съмнение и вдъхновение, улавяйки единствената по рода си алхимия, която превръща творческата борба в нещо, наподобяващо божественото“. Началният час на прожекцията е 21 ч., в аулата на НАТФИЗ, а входът е свободен до изчерпване на капацитета на залата.

Представления в стандартен и нестандартен час в София ще има и в още десетки локации, сред които са Малък градски театър „Зад Канала“, Младежки театър, Театър „Възраждане“, Театрална работилница „Сфумато“, Музикалния театър, Дом на културата „Средец“, Дом на културата „Красно село“, Театър „Азарян“, Открита сцена „Сълза и смях“, Сцена Дерида, Студио „Tеатрална шапка“, I am studio, HaHaHa Impro Palace, ШиЗиПро театър и др.

В Пловдив Нощта започва от сутринта с представления в Кукления театър, а в 16 ч. ще има разходка в Музея на Драматичния театър. 19 ч. е началният час на 4 представления („Тримата крале“ - премиера в Кукления театър, „“Пропуснато повикване“ в Театър А‘парт, „Запознай ме с вашите“ в Дом на културата „Борис Христов“ и „Елизабет или кралицата девственица“ в Драмата). Възпитаниците на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства ще представят „Глупаци“ в 21 ч., входът е свободен. И в Бургас младите театрали от Училището за музикално и сценично изкуство са подготвили поетично-театрална програма и интерактивна изложба с вход свободен. Тридневна програма за Нощта ще има във Варна с пет събития, едно от които е отворени врати в Драматичния театър. Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ Плевен се включва с три представления – в 11 ч.: „В небето, морето и гората“, в 15 ч.: „Хензел и Гретел“, в 19 ч.: „Танцът Делхи“. А в Симитли по традиция всички постановки ще са с вход свободен. Останалите градове-домакини на Нощта са: Русе, Благоевград, Габрово, Кърджали и Пазарджик.

