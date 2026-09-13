13-тата Нощ на театрите в 11 български града
Представления, playback и импро театър, уъркшопи, Live студио са включени в Нощта
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Представления, playback и импро театър, уъркшопи, Live студио са включени в Нощта
Форматът на Нощ на театрите няма аналог в България
Зрителите ще влязат зад кулисите на всички сцени
Петото издание на Нощ на театрите в България ще се проведе днес и утре в 13 града. Фестивалът включва над 200 събития. В програмата са представления,...
Нощ на театрите ще се проведе в няколко български града за трета поредна година. Всъщност този път ще бъде цяло "денонощие" на театрите. Програмата на...
Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград се присъединява към европейската инициатива „Нощ на театрите", която ще се проведе тази събота. Пре...
Александрина Милчева бе звездният гост в Софийската опера и балетВ Нощта на театрите Биляна им показа гримьорните и костюми от култови постановки Арт...
Драматичен театър „Никола Вапцаров" - Благоевград се присъединява към Нощта на театрите. Инициативата се реализира вече 5 години в няколко европейски...
11 града в страната приемат посетители днес Нощта на театрите ще свали маските на Мелпомена в 11 града в страната днес. Започва арт маратон в София,...
"Обичайните заподозрени" вдигнаха на крака "Студио 5" с хитове и филмова музика
София. За първи път в България в столицата ще се проведе „Нощ на театрите". В програмата са включени повече от 80 събития (спектакли, премиерни предст...
Търсачи на силни усещания се впускат в маратон в Нощта на театрите