Деян Донков и Анна Кошко в шеметен "Любовъртеж"
В комедийната драма двамата разиграват 10 образа
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В комедийната драма двамата разиграват 10 образа
Думите му развълнуваха младата актриса
С него съм имала страхотни преживявания, заяви актрисата
Известният режисьор Ивица Булян поставя в Народния театър „Господа Глембаеви“
Актрисата е копие на вечния секс символ
Актрисата често е критикувана, че професионалният й успех на сцената се дължи на връзката им
Предстоящи дати на спектакъла: 17 и 25 септември; 2, 10, 18, 26 и 30 октомври; 15, 16 и 19 ноември
Тя е свързана с професията им
Актьорът коментира връзката му с Анна Кошко
Грозни слухове опетниха името на актьора
Актьорите първо се срещат по време на снимки
Репетициите на "Последният час" започнаха, а премиерата се очаква през есента
Бившите партньори отново на една сцена
Какво събра бившите партньори
Приликата между мен и Фердинанд е в носа, пошегува се Донков
Известният актьор е трябвало да назубри на френски част от ролята си на Фердинанд
Бившата двойка поддържа приятелски отношения след раздялата
Каква е причината?
Актьорът влезе във връзка с младата си колежка след раздялата с Кърджилова
Анна Кошко с първи коментар за връзката им