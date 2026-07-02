Деян Донков и Анна Кошко в шеметен "Любовъртеж"

Деян Донков и Анна Кошко ще изненадат публиката с „Любовъртеж". Новият спектакъл на дуета има премиера на 2 юли в театъра на Пазарджик. Актьорът е автор и режисьор на комедийната драма за страха от силните страсти и за хаоса, който сами предизвикваме. Заглавието на постановката преплита любовта и световъртежа, задавайки болезнено честни въпроси: Какво си причиняваме? Защо затваряме сърцата си? Каква е цената на собствената ни глупост? „Любовъртеж" е история за хората, които не смеят да си позволят щастие, защото знаят, че то е крехко и кратко. Смях и сълзи ще избухват в представлението, което напомня колко е човешко да обичаме, но и колко е трудно това да се случи. Сценографията е на Милен Боричев, костюмите са на Жанета Иванова, композитор е Емилиян Гацов-Елби.

Деян Донков споделя, че е вдъхновен от прочутата пиеса на Шницлер „Хоровод“ и осъвременената й версия „Синята стая“ на Дейвид Хеър, която в Народния театър преди години играят Аня Пенчева и Андрей Баташов. Първата вече звучи твърде архаично, а втората е прекалено поамериканчена, така че той пише своя драматизация с подзаглавието Lovertigo, комбинация от „любовник“ и медицинския термин за състояние, в която главата ти е замаяна. С Анна Кошко влизат в десет образа, колкото са героите в „Любовъртеж“. В тях се оглеждат греховете от всекидневието, но през хумора, иронията, автоиронията и сарказма. Фокусът е върху любовта, изневярата, класовите и кастови различия, върху копнежите и стремежа към свързаност. Действието е щафетно - проститутката и полицаят, полицаят и чужденката, чужденката и адвокатът… Динамиката в отношенията наистина е шеметна, докато на финала кръгът се затваря. Във всяка от миниатюрите Деян Донков има оригинални решения за секса между мъжа и жената.

Снимки: Георги Тодоров

Деян Донков за втори път режисира Анна Кошко, с която са двойка и извън сцената. На четвъртия етаж в Народния театър те обират овациите в „Последният час на Мерилин Монро“. Младата актриса е чудесна в образа на вечния холивудски секс символ, не само заради отлично постигнатата визуална прилика. Деян Донков е в костюма на нейния психолог д-р Ралф Грийнсън.

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