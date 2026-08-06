Сбъдната мечта! Издигат палат за великия ни комедиант

Един огромен и дългогодишен духовен дълг най-накрая започва да се превръща в реалност. Родният град на незабравимия и велик български актьор Георги Парцалев – град Левски, даде официален старт на изграждането на модерен музейно-експозиционен комплекс на негово име. С емоционална церемония, тържествен водосвет за здраве и символична първа копка бе сложено началото на мащабния градеж. Ритуалът бе воден от кмета на Община Левски Любка Александрова, която по традиция разби бутилка пенливо вино в кофата на багера под бурните аплодисменти на десетки развълнувани граждани.

Пазител на незабравимия дух и смях

„Този комплекс няма да бъде просто студена сграда от бетон и стъкло. Той ще бъде вечен пазител на неговия дух, на неподражаемия му смях, който лекуваше българските души, и на огромното му самородно талантливо сърце, което до последния си пулс туптеше за родния край“, заявиха организаторите на събитието.

В основата на бъдещата музейна сбирка стои изключително ценно и богато дарение от лични вещи на актьора, предоставено от неговото семейство още в началото на 90-те години на миналия век. Сред експонатите, които ще намерят своя вечен дом тук, е и прочутата му лична колекция от автентични икони, която през 2022 г. бе официално регистрирана като обществена колекция в Министерството на културата.

Космически технологии пресъздават живата сцена

Новият културен център ще се разпростира на застроена площ от над 245,5 кв. метра и ще бъде изграден по най-модерните европейски стандарти. Проектът предвижда внедряването на иновативни виртуални, звукови и сетивни технологии, които ще позволят на посетителите буквално да прекрачат границата на времето и да усетят магията от присъствието на Парцалев на живата театрална сцена.

Сградата ще се управлява от умна интелигентна система за микроклимат, вентилация и прецизна климатизация, а част от енергията за осветлението и топлата вода ще се осигурява от възобновяеми енергийни източници. За изпълнител на обекта след строга процедура по ЗОП е избрана софийската компания "Техно Строй България" ООД.

Уникален културен мегакомплекс в центъра

Бъдещият музей ще бъде ситуиран на стратегическо място в идеалния център на град Левски. Той ще се издига в непосредствена близост до сградата на Общината, градския амфитеатър и Народно читалище „Георги Парцалев -1901". По този начин в сърцето на града ще се обособи единен, мащабен и завършен културен комплекс, който да прославя „Рицаря на смеха“.

Новата придобивка допълва издигнатата наблизо скулптурна композиция „Земляците“, изобразяваща Георги Парцалев, Григор Вачков и писателя Дончо Цончев, както и паметната плоча на мястото на неговия роден дом. Очаква се строителството да приключи напълно и обектът да отвори врати за посетители през 2027 година.

