Сбъдната мечта! Издигат палат за великия ни комедиант
Той ще е пазител на незабравимия му дух и чувството му за смях
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Той ще е пазител на незабравимия му дух и чувството му за смях
Стогодишен юбилей на Георги Калоянчев
Сатирата и Бургас със специални тържества за легендарния актьор
Цветя пред паметника в понеделник
Царят идвал с черния си "Мерцедес" за специална вана, в соца се прочува с Георги Калоянчев
Паметна плоча на тримата актьори беше открита върху фасадата на тяхната кооперация в „Лозенец“
Стотици хлапета извиха опашки пред восъчните фигури на Емил Димитров, Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Децата и родителите им използваха съботния д...
"Навремето хората често канеха баща ми, защото мислеха, че той е много смешен. И изпадаха в голям шок, когато разбираха, че това далеч не е така. Той...
Вандали строшиха статуята на Пандира Титанът на българската сатира Георги Калоянчев се завърна завинаги в Бургас. Статуята на големия актьор бе офици...
Паметникът на големия актьор ще бъде открит днес в родния му град Паметникът на големия Георги Калоянчев ще бъде открит днес в Морската градина на ро...
Днес великият актьор трябваше да навърши 90 Ивайло играе коронната роля на баща си в спектакъла на Никола Петков В столичното читалище "Славянска бе...
Бургас. Да бъде издигнат паметник на големия български актьор Георги Калоянчев решиха общинските съветници в Бургас. Монументът ще се извиси в Морскат...
Статуя на незабравимия български актьор Георги Калоянчев ще се извисява в родния му град – Бургас, съобщи „Дарик". Тя ще украси подхода към летния те...
София. Прощаваме се с великия Георги Калоянчев днес, петък 21 декември. Поклонението започва в 12:00 часа в Сатиричния театър. Калата, както го нари...