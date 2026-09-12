Всичко за Георги Калоянчев

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Георги Калоянчев бил темерут

Георги Калоянчев бил темерут

"Навремето хората често канеха баща ми, защото мислеха, че той е много смешен. И изпадаха в голям шок, когато разбираха, че това далеч не е така. Той...

26 септември | 12:15
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Калата се завърна в Бургас

Калата се завърна в Бургас

Паметникът на големия актьор ще бъде открит днес в родния му град Паметникът на големия Георги Калоянчев ще бъде открит днес в Морската градина на ро...

18 юли | 6:20
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Изпращаме Калата

Изпращаме Калата

София. Прощаваме се с великия Георги Калоянчев днес, петък 21 декември. Поклонението започва в 12:00 часа в Сатиричния театър. Калата, както го нари...

21 декември | 8:40
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