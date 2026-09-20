Три зодии влизат в силна седмица. Идват нови шансове и важни обрати

Седмицата от 21 до 27 септември 2026 г. обещава да бъде особено благосклонна към три зодиакални знака. Астрологичната картина събира няколко силни влияния - на 22 септември започва сезонът на Везните, който насочва вниманието към партньорствата, хармонията и хората, които носят радост и изобилие в живота ни. На 26 септември пълнолунието в Овен ще помогне за завършването на важен етап, а на 27 септември Марс преминава в Лъв и добавя решителност, енергия и желание за действие. Според YourTango именно Лъв, Стрелец и Водолей ще усетят най-силно благоприятния заряд на тези дни.

Лъв

За Лъва седмицата носи шанс за истинско освобождаване от миналото и за ново начало. Пълнолунието в Овен на 26 септември осветява процеси, които се развиват още от новолунието в същия знак през април, и може да даде много по-ясен отговор какво всъщност иска да промени в живота си. Това, което дълго е стояло недовършено, вече може да бъде затворено, за да се освободи място за нова посока.

Именно тук е и големият шанс за знака - да не чака повече идеалния момент, а да приеме, че някои врати трябва да бъдат затворени, за да се отворят нови. Възможни са сериозни решения, свързани с преместване, нов стил на живот или дори нова любов. За Лъва това е период, в който смелостта да се раздели с изчерпаното може да се окаже първата крачка към нещо много по-добро.

Стрелец

При Стрелеца късметът идва чрез движение, разширяване на хоризонтите и конкретни действия. На 27 септември Марс преминава в Лъв и дава мощен тласък на онези възможности, които Юпитер вече подготвя за този знак. Това е комбинация, която не просто носи надежда, а подканва към смели решения и крачки напред.

Пред Стрелеца може да се открият шансове, за които доскоро само е мечтал, но този път съдбата ще поиска и лична ангажираност. Няма нужда от прибързване, защото част от инициативите, тръгнали сега, ще се доразвиват и през 2027 г. Най-важното е знакът да не се плаши от големите възможности и да не отказва покани, идеи или предложения само защото изглеждат прекалено хубави. Това е обещаващ период, в който търпението и увереността могат да се отплатят щедро.

Водолей

За Водолея седмицата поставя акцент не толкова върху личните амбиции, колкото върху хората наоколо. С началото на сезона на Везните на 22 септември идва време да погледне по-сериозно към връзките, които обогатяват живота му, и към онези контакти, които могат да отворят нови врати. Водолеят е свикнал да разчита най-вече на себе си, но сега късметът може да дойде именно чрез общуването, приятелствата и новите запознанства.

Това прави периода особено благоприятен за среща със сродна душа, за съживяване на социалния живот или за по-близък контакт с хора, които носят подкрепа и вдъхновение. Важното условие е знакът да излезе от обичайната си рутина и да позволи на другите да се приближат. За Водолея седмицата може да се окаже доказателство, че понякога най-големите подаръци идват не когато държим всичко под контрол, а когато се осмелим да бъдем по-отворени към света.