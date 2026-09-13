Космически подем за 3 зодии. Улавят вълната на късмета

Новата седмица от септември 2026 година ни носи динамични астрологични транзити, които ще пренаредят приоритетите ни и ще отключат нови източници на изобилие. След като наскоро Меркурий премина в балансираните Везни, а Венера се настани в дълбокия и страстен Скорпион, космическата енергия се измества към разкриване на скрити истини и търсене на истински стойностни съюзи. Седмицата обещава да бъде интензивна, но за няколко зодиакални знака тя ще се превърне в истински трамплин за успехи, финансови постъпления и лични победи.

Астролозите посочват четири зодии, които ще бъдат абсолютните любимци на съдбата през идната седмица:

Близнаци: Магнит за финансово изобилие

Скъпи Близнаци, звездите са подредили перфектния пъзел за вас. Под влиянието на Уран, който се движи ретроградно във вашия знак, вие получавате неочакван тласък и смелост да рискувате разумно. Седмицата започва с изключително добри новини, свързани с по-млади роднини или лични проекти, които вливат свеж оптимизъм в ежедневието ви. Късметът ви през тези дни ще се изрази в неочаквани финансови възможности – възможно е да получите предложение за допълнителни доходи или проект, който сте чакали отдавна. Доверете се на интелекта си и действайте бързо.

Дева: Време за жътва и заслужен триумф

Вие все още усещате подкрепящата енергия на слънчевия си сезон и наскоро преминалото новолуние във вашия знак. Седмицата ви отваря врати за блестяща комуникация и изключителен усет към парите. Ако имате да уреждате договори, преговори или финансови детайли, направете го сега – думите ви ще имат голяма тежест и лесно ще убеждавате околните в правотата си. Късметът ви няма да дойде като сляпа случайност, а като заслужена награда за усилията ви дотук. В личен план Венера в Скорпион ще разпали страстите и ще ви донесе неочаквани романтични жестове.

Стрелец: Сбъдване на старо желание

За представителите на зодия Стрелец седмицата започва малко по-вглъбено, но това е само затишие пред буря от добри събития. Космическите транзити сочат, че едно ваше старо и силно желание най-накрая се придвижва към реализация. Когато Луната навлезе във вашия знак в средата на седмицата, енергията ви ще скочи рязко нагоре. Ще усетите прилив на късмет в общуването с чужбина, пътуванията или правните въпроси. Сега е моментът да заявите смело плановете си пред света, защото Вселената буквално работи зад гърба ви, за да ви осигури зелена светлина.

Риби: Емоционален възход и нови хоризонти

Рибите затварят щастливата четворка за седмицата, привличайки силно изобилие в личния си живот. Транзитите на Венера в Скорпион и Меркурий във Везни активират вашите зони на интуицията, споделените ресурси и трансформациите. Късметът ви през тези дни ще се усети най-силно в романтичните отношения и личните избори, направени със сърцето. Ще намерите перфектния баланс между грижата за себе си и нуждите на близките ви. Творческите ви идеи ще получат признание, а интуицията ви ще ви предпази от всякакви скрити подводни камъни около вас.

Космически съвет към останалите зодии

Ако вашият знак не е сред водещите късметлии тази седмица, не унивайте! Енергията на седмицата изисква от всички нас да поставим ясни граници и да се освободим от чужди емоционални товари, които не ни принадлежат. Използвайте дните, за да се вслушате в интуицията си и да се подготвите за есенното равноденствие, което предстои да рестартира намеренията ни.



