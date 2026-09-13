За пръв път най-старият град на Европа ще събере хубавиците на България

Пловдив ще бъде домакин на Големия финал на един от най-престижните и разпознаваеми конкурси за красота у нас – „Мис България 2026“. Бляскавото събитие ще се проведе на 10 октомври в Античния театър, превръщайки една от най-емблематичните сцени в България в център на красотата, модата и светския живот.

За първи път в историята на конкурса Големият финал напуска София и се отправя към друг български град. Решението поставя началото на нова концепция – всяка година различна българска дестинация да получава възможността да бъде домакин на националния финал и чрез него да представя своята култура, история, архитектура и идентичност.

Пловдив бе избран след сериозна конкуренция между десет български града, сред които Казанлък, Несебър и Велико Търново.

Изборът на града под тепетата е символичен. Пловдив съчетава хилядолетна история, европейски дух, култура и модерна градска енергия, а Античният театър предоставя уникална естествена сцена за събитие от подобен мащаб.

Гаел Бонел Санчес, собственик на лиценза за конкурса „Мис България“, коментира:

„В продължение на десетилетия Големият финал се провеждаше в София. Това е невероятен град, но настъпи моментът финалът да покаже това, което „Мис България“ винаги е представлявала – не само една столица, а цяла нация.

„Мис България“ е повече от София. „Мис България“ е България.

Нашата идея е всяка година да избираме различен град и чрез конкурса да показваме неговата култура, наследство, красота и идентичност. Пловдив и Античният театър са изключително силно начало на тази нова страница в историята на конкурса.“

Атанас Лазаров, продуцент и PR на събитието, допълва:

„За мен е истинско вълнение Големият финал на „Мис България 2026“ да се проведе именно в Пловдив. Античният театър е сцена със световна история и дух, а нашата амбиция е да създадем спектакъл, който да покаже не само красотата на българската жена, но и красотата на България. Искаме това да бъде вечер с класа, стил, музика, емоция и силно национално послание. „Мис България“ трябва да бъде витрина на съвременна България – на нейната култура, талант, традиции и ново поколение. Вярвам, че на 10 октомври Пловдив ще бъде една от най-бляскавите точки на България.“

На 10 октомври Античният театър ще събере финалистките от различни краища на страната, представители на модата, културата, бизнеса и медиите, популярни личности и специални гости.

Публиката ще стане свидетел не просто на конкурс за красота, а на голям сценичен спектакъл, в който ще се срещнат мода, музика, история, изкуство и съвременна България.

Предстои да бъдат обявени водещите на церемонията, артистите в музикалната програма, членовете на официалното жури и специалните гости.

Кулминацията на вечерта ще бъде коронясването на новата носителка на титлата „Мис България 2026“, която ще получи възможността да представлява страната и българската красота на национални и международни събития.

С избора на Пловдив организаторите дават заявка конкурсът „Мис България“ да бъде не само престижна сцена за красота, но и събитие, което ежегодно популяризира различни градове и региони на България пред национална и международна публика.

10 октомври 2026 г.

Античен театър – Пловдив

Една сцена. Една корона. Една България.

„Мис България 2026“ – красотата на България има нова сцена.