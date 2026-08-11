Красавица от морето тръгва към голямата корона на Мис България

Ще стигне ли короната от Созопол чак до титлата „Мис България“? 23-годишната Мария Иванова вече направи първата голяма крачка, след като спечели конкурса „Мис Созопол 2026“. През есента тя ще представи морския град сред претендентките за националната корона. С лъчезарната си усмивка, непринудено поведение и височина от 175 сантиметра Мария се очертава като една от интересните участнички в предстоящата надпревара.

Единадесет красавици в битка за короната

Бляскавата церемония се проведе в замъка „Влюбен във вятъра“ край Равадиново, където за титлата се състезаваха 11 момичета от морския регион. Първа подгласничка на победителката стана 22-годишната Даниела Янакиева, а второто място зае 17-годишната Божидара Димитрова.

Участничките излязоха пред журито в три тура. Те дефилираха с облекла на Alex Frumasaki, по бански и с официални тоалети на TONENA Atelier. За музикалното настроение на вечерта се погрижи вокалистката NELITA.

Мария вече гледа към „Мис България“

Голямата награда за Мария Иванова обаче не е само короната на Созопол. Победата ѝ дава възможност да продължи към националния конкурс „Мис България“, където през есента ще се изправи срещу други регионални победителки. Именно там ще стане ясно дали морската красавица може да направи следващия голям скок и да стигне до най-престижната титла.

Момичетата получиха и подаръци от партньорите на конкурса, сред които Christian of Roma, Goto Jewellery and Diamonds, Martinez, СПА хотел „Старосел“ и 4aHoliday.

Красота в година на голям юбилей

Конкурсът се проведе в специална за замъка край Равадиново година. През 2026 г. „Влюбен във вятъра“ отбелязва 30 години от полагането на основите си - началото на проекта на неговия създател Георги Тумпалов, който постепенно превръща мястото в една от разпознаваемите туристически атракции по Южното Черноморие. Официалното честване на юбилея е обявено за 10 септември.

Финалът на вечерта също беше като за конкурс за красота - десетминутна заря освети небето над Равадиново и сложи зрелищен край на избора на новата „Мис Созопол“.

Фотограф: Николай Христов НИКО