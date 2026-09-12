Красавица от морето тръгва към голямата корона на Мис България
23-годишната Мария Иванова спечели „Мис Созопол 2026“ и през есента ще атакува титлата
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23-годишната Мария Иванова спечели „Мис Созопол 2026“ и през есента ще атакува титлата
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Има и много участия в игрални филми
Те се състезават за короната на „Мис България“
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