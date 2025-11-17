Енджи Касабие следи зорко 30 красавици

За първи път 30 кандидатки за слава ще се конкурират за короната на „Мис България“. Бляскавият финал е на 22 ноември във Военния клуб. След две успешни издания, които преосмислиха стандартите на конкурса, той се завръща с амбицията да бъде номер едно в социалните мрежи, коментира неговият директор Гаел Бонел Санчес. Под диригентската палка на международния продуцент „Мис България“ се превърна във впечатляващо събитие, съчетаващо елегантност и кинематографичен размах. Сега, за първи път в своята история, то преминава от традиционно телевизионно излъчване към напълно дигитален поп културен феномен. „Две години правих сериозни инвестиции. Искрено бях изненадан колко ограничена в България е подкрепата за подобни инициативи. Затова сега ще използване собствени си канали и общност. Започваме нова програма, която ще продължи през цялата година, през която отличничките, които ще спечелят, ще представят своя регион чрез неговите традиции. Публиката ще види България през очите на тези вдъхновяващи млади жени.“, добавя Гаел Бонел Санчес, който започва проекта „Академия Мис България“.

Водеща на церемонията във Военния клуб ще бъде „Мис София“ 2024-а Валентина Миланова. Победителката, която ще наследни короната на „Мис България“, ще продължи традицията да бъде национален посланик за следващите 12 месеца в културни събития, благотворителни каузи и международни надпревари. За менюто на кандидатките, които в момента се подготвят в Банско за голямата вечер на 22 ноември, се грижи международният експерт в диетологията Енджи Касабие. Тя зорко следи за стриктното изпълнение на определените от нея менюта.

