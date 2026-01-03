4 зодии ще са в центъра на вниманието през 2026

През 2026 г. четири зодии ще бъдат в центъра на вниманието благодарение на мощна астрологична енергия, която едновременно ще ги подкрепя и ще ги предизвиква, според астролога Кандис Чайлдрес. Според нея за тези знаци годината ще бъде време на трансформация, промяна, пробиви и евентуални изпитания, които те ще преминат успешно.

През цялата година вниманието на всички ще бъде насочено към тях. Въпреки неизбежните трудности, Вселената предлага възможности за растеж и удовлетворение. Независимо дали става въпрос за признание за вашите усилия или за заслужена награда, ако принадлежите към тези зодии, през 2026 година вие ще сте в центъра на вниманието.

Овен

Овен, вече сте били в светлината на прожекторите, когато Сатурн и Нептун за кратко пребиваваха във вашия знак. През 2026 г. и двете планети ще останат тук за продължителен период и всички погледи ще бъдат насочени към вас. Чайлдрес обяснява, че Сатурн, планетата на дисциплината, ще се завърне в Овен през февруари, отбелязвайки началото на вашето голямо астрологично пътешествие. Този период е време на кармични уроци, когато е важно да се научите на фокус и дисциплина. Както отбелязва астрологът, това е маратон, а не спринт – имате време до 2028 г., за да усвоите тези уроци и да ги приложите на практика.

Водолей

Водолей, вашата протагонистична енергия се задържа от края на 2024 г., когато Плутон за първи път влезе във вашия знак. Тази мощна трансформационна сила ще продължи и през 2026 г. Плутон ви насърчава да се изправите пред страховете си и сенчестата страна на живота, помагайки ви да преодолеете ограниченията, които ви спъват, независимо дали съзнателно или подсъзнателно.

Лъв

Лъв, 2026 ще бъде вашата Изумрудена година. Юпитер, планетата на късмета и разширяването, ще влезе във вашия знак, носейки възможности за растеж, мъдрост и благословии, обяснява Чайлдрес. Когато Юпитер официално влезе във вашия знак на 30 юни, пред вас ще се отворят нови пътища и възможности. Астрологът предупреждава, че Южният лунен възел също ще бъде във вашия знак през юли и ще бъде важно да се освободите от всякакви препятствия, за да използвате пълноценно даровете на Юпитер.

Близнаци

Близнаци, вашата Изумрудена година приключва през юни, но това не е краят на вашето царуване като главен герой. Уран, планетата на промяната и пробуждането, навлиза във вашия знак през април, предизвиквайки желание да се освободите от ограниченията. Тази енергия насърчава промяната и търсенето на това, което наистина ви прави живи. Чайлдрес съветва да използвате този период, за да станете независими, свободни и да следвате истинските си желания, пише "Актуално".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com