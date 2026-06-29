Ивайла Бакалова по спешност в болница! Моли се за втори шанс

Истинска драма разтърси почитателите на една от най-популярните български моделки. Ивайла Бакалова беше приета по спешност във Военномедицинска академия (ВМА) в София. Самата тя сподели за преживяното в социалните мрежи, като признанието ѝ за сериозното здравословно изпитание предизвика вълна от тревога и десетки въпроси сред нейните последователи.

Мистериозната операция: „Получих още един шанс“

Въпреки че бившата Мис България изрази огромната си признателност към дежурния медицински екип, тя предпочете да запази в тайна конкретната диагноза или инцидент, довел до хоспитализацията ѝ. Бакалова публикува кратко видео в своя Инстаграм профил, на което ясно се виждат две големи лепенки в областта на корема, което е ясен знак за преминала хирургическа интервенция.

„Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост“, написа емоционално брюнетката. Тя изказа персонални благодарности на спешното отделение и специално на д-р Стефанов, допълвайки, че благодарение на техния висок професионализъм и бърза реакция е получила най-важното – още един шанс да бъде тук.

Вълна от подкрепа в трудния момент

Преживяната криза е променила изцяло светогледа на известната българка, която сподели, че след подобни моменти човек започва да цени всеки подарен миг и възможността просто да прегърне любимите си хора.

Под тревожния пост веднага заваляха стотици благопожелания за бързо възстановяване. Сред първите популярни личности от родния шоубизнес, които публично изразиха своята съпричастност и подкрепа към Ивайла, беше известната телевизионна водеща Ирина Тенчева.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com