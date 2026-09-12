Ивайла Бакалова по спешност в болница! Моли се за втори шанс
Миската показа кадри с превръзки по тялото си
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Миската показа кадри с превръзки по тялото си
Камен Алипиев, който партнира на Бакалова като коментатор в предаването, също се обяви срещу прекаляването с коледните покупки
Прокурорската колегия на ВСС изслуша петима прокурори от Софийската градска прокуратура
тя ще бъде изслушана по повод твърдения за изнудване от страна на Нотариуса
Разказа как е била притискана
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Да не ме познава Бойко Борисов може би не е никак лошо, каза тя
Борисов каза, че не я познава и никога не се е срещал с нея
Бившият премиер и лидер на ГЕРБ се оказва виновникът за бедите на България
Ключов свидетел по делото „Барселонагейт” е бившата манекенка Ивайла Бакалова
„Мис България“ е готова и за син - Виктор
Показа мъжа до себе си
Мерките на дребосъчето са в абсолютна норма
Свидетел съм на позорна несправедливост, заяви миската
17-годишната девойка е не само очарователна и харизматична, но и е наследила великолепното телосложение на стройната си майка
Манекенката си остава в България
„Мис България" не е това, което беше. Моята „Мис България" беше в зала 1 на НДК, нямаше билети, хората го очакваха". Това призна Ивайла Бакалова пред...
Топмодели влизат в кожата на бизнес дами и бунтарки на Sofia fashion week Ивайла Бакалова долетя специално от Дубай, за да дефилира на първото издани...