Всичко за Ивайла Бакалова

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Ивайла Бакалова се завръща

Ивайла Бакалова се завръща

Топмодели влизат в кожата на бизнес дами и бунтарки на Sofia fashion week Ивайла Бакалова долетя специално от Дубай, за да дефилира на първото издани...

10 септември | 20:40
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