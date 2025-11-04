Ивайла Бакалов се възмути за огромна истерия

Мис България 2001 Ивайла Бакалова направи добър коментар за шопинг истерията, която се разиграва преди Коледа.

„Не го разбирам коледното пазаруване. Хората, които се обичат, си правят подаръци през цялата година, а не само на Коледа”, каза тя в „Преди обед” по bTV.

Бакалова допълни, че особено се възмущава от разхищението на храна около празниците и факта, че много от нея се изхвърля.

Камен Алипиев, който партнира на Бакалова като коментатор в предаването, също се обяви срещу прекаляването с коледните покупки. Той коментира, че в един момент пазаруването се превръща в истерия. „Правиш неща, които изобщо нямат нищо общо с Коледа”, обясни Кедъра.

