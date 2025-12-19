Любопитно

Обичан участник каза истината! Нагласени ли са "Игри на волята"

Там стоиш на едно място, не тренираш, пестиш си силите, заяви той

Там стоиш на едно място, не тренираш, пестиш си силите, заяви той
Един от най-ярките и обичани участници в последния сезон на "Игри на волята" Калин най-накрая проговори след големия финал и разби всички съмнения за нагласен резултат.

В гостуване в "На кафе" той разкри, че ежедневно е заливан с един и същ въпрос от феновете: "Защо отпадна?" Отговорът му със сигурност ще изненада мнозина.

"Миро си ме би съвсем честно", заяви синеокият чаровник. И добави, че няма нищо нагласено в шоуто, както са убедени не малко от феновете на формата.

Калин призна, че загубата не е резултат от манипулация, а от чисто физическо изчерпване след престоя в Изолатора.

"Там стоиш на едно място, не тренираш, пестиш си силите", заяви той. Според него липсата на движение и рутина го е лишила от решаващата мощ във финалната битка. И озадачи всички с признанието, че не се е готвил специално за риалитито.

