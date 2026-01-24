Бягството от самотата в малкия екран:binge-watching

Прекомерното гледане на любим сериал може да изглежда като безобиден начин за разпускане, но хората, които стигат до зависимост от binge-watching (маратонско гледане), са по-склонни да се чувстват самотни. Това показват данните от ново изследване. Проучването открива връзка между самотата и зависимото гледане на сериали, като предполага, че някои хора използват телевизията като начин да се справят със социалната изолация.

Изследователите Сяофан Юе и Син Цуй от университета "Хуаншан" в Китай анализират отговори от анкети на 551 възрастни, които са интензивни потребители на телевизионно съдържание.

Всички участници са гледали поне 3,5 часа телевизия дневно и повече от четири епизода седмично. 334 души отговарят на критериите за зависимост от binge-watching, която включва „обсебване, увеличаване на времето пред телевизора и негативно въздействие върху ежедневието“, като проблеми в работата или взаимоотношенията.

Изследователите разглеждат и причините, поради които хората развиват навици за прекомерно гледане, като установяват, че самотата е тясно свързана с два ключови фактора: бягство от реалността и т.нар. „емоционално усилване“. Това означава, че хората, които се чувстват самотни, може да се обръщат към телевизията, за да избягат от негативни емоции, но и за да търсят утеха или удоволствие.

Предишни изследвания вече са свързвали самотата с психически дистрес, по-лошо психично здраве, по-слабо физическо здраве и по-ниско качество на живот. Световната здравна организация изчислява, че самотата засяга 16% от хората в световен мащаб и определя социалната изолация като „сериозна заплаха за глобалното здраве“. Според СЗО социалната изолация и самотата са свързани и с повишен риск от сърдечни заболявания, диабет тип 2, депресия и тревожност, съобщава Нова тв.

