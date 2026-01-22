Обрат в "Капките"! Неочаквана рокада

Неочаквана рокада в "Като две капки вода". Оказва се, че в предстоящия сезон на любимото шоу за имитации ще видим рокада в журито.

Към Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки ще се присъедини Азис. Това стана ясно от рекламния видеоклип, който бе пуснат за старта на предаването.

Мистериозна фигура на кралица се появява във видеото, но от разговор между водещите Рачков и Геро се разбира, че това не е кралица, а Кралят на попфолка. На заден фон пък звучи хита му "Хабиби".

Припомняме, че Азис вече е участвал няколко пъти в "Капките".

