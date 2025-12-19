Уникални феномени предстоят на небето през следващата година

През 2026 година ще има две пълни слънчеви затъмнения. Първото ще бъде на 17 февруари, но в Европа няма да може да се наблюдава.

Затъмнението на слънчевия диск ще се вижда най-добре в Южна Африка и Южна Америка.

На 2 срещу 3 март ще има пълно лунно затъмнение. То ще може да се наблюдава от Източна Европа, Азия и Австралия, но у нас няма да се вижда добре.

Второто пълно слънчево затъмнение за годината ще бъде на 12 август. То ще може да се види в някои европейски страни, а в България ще се наблюдава само частично.

От България ще се вижда добре частичното лунно затъмнение на 27 срещу 28 август.

През 2027 г. се очаква най-дълготрайното пълно слънчево затъмнение на 2 август. Тогава у нас дискът на Слънцето ще бъде закрит наполовина.

През следващата година не се очакват впечатляващи комети край Земята, но изненади винаги са възможни, заяви директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум във Варна Свежина Димитрова, съобщи Vesti.bg

