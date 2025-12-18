Обрат с времето! До часове нахлува...

Предстои промяна с времето. В петък през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево, съобщават от НИМХ в своята прогноза за времето за 19 декември.

Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, малко по-високи по Черноморието, в София – около минус 2°.

Максималните температури леко ще се понижат и ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

