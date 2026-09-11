Идва изпитание за четири зодии
Понякога е необходимо да се освободят от ситуации или хора
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Понякога е необходимо да се освободят от ситуации или хора
Максималните температури леко ще се понижат и ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.
Най-старият зимен курорт в България - Боровец започва поетапно отваряне на ски зоната. Банерът "Borovets is Open" на новия ски сезон ще скъса на 19 д...