Ники Василковски разкри гнусните лъжи на държавата

"Вчера за първи път ми отказа кредитната карта. За последните около 2 години животът е поскъпнал двойно!" Това написа във Фейсбук популярният синоптик от Нова телевизия Николай Василковски.

През личната си гледна точка той сподели сблъсъка си с реалното поскъпване на живота, което по думите му далеч не отговаря на официалните статистически данни.

Василковски разказа за неочаквана ситуация от ежедневието си, при която за първи път кредитната му карта е била отказана поради достигнат лимит.

Той подчерта, че разполага със сериозен лимит, до който не се е доближавал в продължение на години, но сега балансът му се е стопил неочаквано бързо.

В публикацията си репортерът не спести критики към официалните данни за инфлацията. Той определи твърденията за ръст на цените от 3-4 процента като безцеремонна лъжа, заявявайки категорично, че според неговите наблюдения за последните две години животът в България е поскъпнал двойно.

Личната изповед на Василковски предизвика вълна от съпричастност във Фейсбук, като само за няколко часа постът му генерира над 1000 реакции и стотици коментари от потребители, споделящи сходен опит с високите цени.





