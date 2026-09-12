Ники Василковски разкри гнусните лъжи на държавата
Колко е поскъпнал животът за две години
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Колко е поскъпнал животът за две години
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