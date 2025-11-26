Бачорски проговори! Две лъжи

Звездата от първия сезон на „Трейтърс: Игра на предатели” Даниел Бачорски разкри по bTV два от номерата, които е използвал, за да се превърне в изключително силен „предател”, който остана непобеден до самия край.

„Имах малко и семпли дрехи. Освен това аз обичам да обслужвам всички, да чистя, да мия чинии. Като влязох в играта, застанах зад бара, започнах да наливам на останалите”, така той обясни плана си да изглежда невинен и да накара другите участници да му симпатизират.

„В цялата игра съм излъгал два пъти - веднъж Владо Николов и веднъж Коджабашев. С правилното поведение можеш да минеш и без лъжи”, допълни Бачорски.

В „Преди обед” той похвали много играта на водещата Оля Малинова. Той заяви, че ако тя е била „предател” заедно с него, са щели да разбият всички. „Тя минава директно с танка, и през мен щеше да мине”, каза Бачорски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com