67-годишната Мадона показа стил в реклама на бельо

Певицата позира за Долче и Габана

10 яну 26 | 23:26
170
Мая Петрова

Американската певица Мадона позира по бельо за реклама на Dolce & Gabbana. Тя се появи на страницата на марката в Instagram.

67-годишната поп певица се появи пред камерата в бежова дантелена нощница, допълнена с чорапи и токчета. Тя показа фигурата си. Стилистите оформиха косата ѝ в обемна прическа, а гримьорите нанесоха грим, който подчертаваше очите ѝ.

През декември 2025 г. Мадона публикува свои снимки с прозрачен топ с дълбоко деколте. Звездата позира за кадър в близък план с разголената черна дреха, която подчертаваше гърдите ѝ.


Автор Мая Петрова
