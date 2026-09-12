Трус в модния свят! Легенда хвърли оставка
Компанията определя това като „естествено развитие на организационната й структура и управление“
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Компанията определя това като „естествено развитие на организационната й структура и управление“
Певицата позира за Долче и Габана
Великите дизайнери никога не плащат на инфлуенсъри
Белослава Хинова и Людмил Димитрова дефилираха за световното дуо
Великото модно дуо показва колекцията си 2020-2021 на живо
Тропически принтове и небрежни рокли са хитове в пролетно-лятната колекция на световните дизайнери
Модната къща ще трябва да плати 70 000 евро
Моделиерите ги обидили с клип, в който жена с азиатски черти се опитва да яде пица с пръчици
Модната къща е обвинена в расизъм
Доменико Долче и Стефано Габана пуснаха нова колекция, вдъхновена от Близкия изток - фереджета и мъжки наметала. Според фешън гигантите изненадващият...
Доменико Долче и Стефано Габана като истински и ревностни католици и италианци обожават своите майки. Още повече че първият е роден на остров Сицилия,...
Доменико Долче и Стефано Габана, които неотдавна най-после уточниха деловите си отношения с финансовата полиция на Италия, дирижираха поредна фамозна...
Париж. Уникална по рода си кукла, създадена от Доменико Долче и Стефано Габана, ще бъде продадена на търг на 24 ноември по време на благотворително съ...
Милано. Италианските модни дизайнери Доменико Долче и Стефано Габана получиха присъди за укриване на данъци върху доходи от 1 милиард евро. Съдът в Ми...
Дизайнерите укрили в Люксембург 130 млн. евро налози