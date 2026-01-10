Любопитно

Мелания повдига завесата! Тайни на семейство Тръмп

10 яну 26 | 21:23
Мелания Тръмп пуска на големия екран документален филм, който проследява последните 20 дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп през 2025 година. Продукцията, озаглавена „Мелания“, ще направи своя глобален дебют в киносалоните на 30 януари, съобщиха от разпространителя Amazon MGM Studios.

Лентата обещава „безпрецедентен достъп“ до личния свят на семейство Тръмп в имението „Мар-а-Лаго“ и зад затворените врати на частните самолети. Проектът е реализиран под режисурата на Брет Ратнър, известен с поредицата „Час пик“. Самата Мелания Тръмп заема ролята на изпълнителен продуцент чрез своята новосъздадена компания „Muse Films“.

Филмът не е традиционна политическа хроника, а визуален портрет на подготовката за управлението на страната. Камерите улавят Първата дама в ролята на стратег, който балансира между сложни бизнес ангажименти и организирането на встъпването в длъжност на американския президент.

"Тези 20 дни от живота ми съставляват рядък и определящ момент – такъв, който изисква педантична грижа и почтеност", заяви Мелания Тръмп в официално изявление, цитирано от световните медии.

Според международни източници Amazon е платил близо 40 милиона долара за правата върху филма. Анализатори отбелязват, че собственикът на компанията Джеф Безос е проявил личен интерес към сделката, което се тълкува като опит за засилване на връзките с новата администрация във Вашингтон.

Режисьорът Брет Ратнър, чието име се свързваше със скандали в Холивуд, се завръща в киното именно с този проект. Документалният разказ ще бъде последван и от минисериал в платформата Prime Video, който ще разшири погледа върху живота на семейството в Ню Йорк и Палм Бийч, съобщава Dunavmost.bg.

