Мелания повдига завесата! Тайни на семейство Тръмп

Мелания Тръмп пуска на големия екран документален филм, който проследява последните 20 дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп през 2025 година. Продукцията, озаглавена „Мелания“, ще направи своя глобален дебют в киносалоните на 30 януари, съобщиха от разпространителя Amazon MGM Studios.

Лентата обещава „безпрецедентен достъп“ до личния свят на семейство Тръмп в имението „Мар-а-Лаго“ и зад затворените врати на частните самолети. Проектът е реализиран под режисурата на Брет Ратнър, известен с поредицата „Час пик“. Самата Мелания Тръмп заема ролята на изпълнителен продуцент чрез своята новосъздадена компания „Muse Films“.

Филмът не е традиционна политическа хроника, а визуален портрет на подготовката за управлението на страната. Камерите улавят Първата дама в ролята на стратег, който балансира между сложни бизнес ангажименти и организирането на встъпването в длъжност на американския президент.

"Тези 20 дни от живота ми съставляват рядък и определящ момент – такъв, който изисква педантична грижа и почтеност", заяви Мелания Тръмп в официално изявление, цитирано от световните медии.

Според международни източници Amazon е платил близо 40 милиона долара за правата върху филма. Анализатори отбелязват, че собственикът на компанията Джеф Безос е проявил личен интерес към сделката, което се тълкува като опит за засилване на връзките с новата администрация във Вашингтон.

Режисьорът Брет Ратнър, чието име се свързваше със скандали в Холивуд, се завръща в киното именно с този проект. Документалният разказ ще бъде последван и от минисериал в платформата Prime Video, който ще разшири погледа върху живота на семейството в Ню Йорк и Палм Бийч, съобщава Dunavmost.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com