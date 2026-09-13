В Украйна нападнаха ДАРА. Замесиха я с предатели
Коя е причината за атаката
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Коя е причината за атаката
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Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призна в интервю, че поддържа „черно тефтерче", в което записва имената на всички хора, които са...
Кметът на Голямата община Истанбул Кадир Топбаш е издал разпореждане за изграждането на отделно гробище за убитите военни, извършили опита за преврат....
София. „Това, което партията никога не прощава, е предателството. А Калфин е предател", подчерта Кутев. „Аз не казвам, че той не си е свършил работата...