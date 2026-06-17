В Украйна нападнаха ДАРА. Замесиха я с предатели

Дара, която спечели международния песенен конкурс „Евровизия 2026“, се готви да участва в противоречивия фестивал Dream Fest в Азербайджан. Тя ще дели една сцена с украински изпълнители, смятани за предатели в родината си, както и с руски артисти, които открито подкрепят войната, написа киевската медия УНИАН.

Афишът за събитието беше публикуван в официалния профил на фестивала в Инстаграм. Организаторите обещават ярко изпълнение на Дара, която ще представи и песента си победител „Bangaranga“.

„Bangaranga вече покори Европа, а сега се готви да покори и Баку. На 23 юли на сцената на DREAM Fest ще излезе победителката от „Евровизия 2026“ – Дарa! Певица, чиято енергия превръща всяко изпълнение в истинска музикална експлозия“, гласи съобщението.

На фестивала Дара ще бъде в компанията на руски изпълнители, които публично подкрепят войната срещу Украйна, както и на бивши украински артисти, които са избрали да градят кариерата си в Русия. В програмата са обявени имена като Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу. Водеща на събитието ще бъде Регина Тодоренко, която също е смятана за предател в Украйна заради продължаващата си работа в руския шоубизнес.

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