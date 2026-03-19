САЩ хвърля огромни пари в Иран! Пентагонът иска още 200 милиарда

Войната на САЩ срещу Иран се превръща не само във военен, но и във финансов шок с бързо нарастващи разходи, които вече достигат десетки милиарди долари. Само за първите дни цената на операцията е скочила до нива, които разтърсват Конгреса и поставят под въпрос дългосрочната устойчивост на конфликта. На този фон Пентагонът вече настоява за нов колосален финансов пакет.

Пентагонът иска още 200 млрд. долара

Американското министерство на отбраната е поискало допълнително финансиране от над 200 млрд. долара за войната в Иран, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на високопоставен представител на администрацията.

Искането е изпратено до Белия дом, но все още не е ясно дали ще бъде официално внесено в Конгреса и дали ще срещне подкрепа. Сумата е извън вече одобрения военен бюджет и идва на фона на нарастващ натиск за финансиране на продължаващите операции.

Колко вече струва войната

Официалните оценки показват, че само първите шест дни от конфликта са стрували на САЩ поне 11,3 млрд. долара. Тази сума обаче включва основно боеприпаси и не отразява пълната картина - разходите за логистика, разполагане на войски, медицинска помощ и възстановяване на техника остават извън нея.

Независими анализи показват още по-висока цена. По данни на експерти и изследователски центрове, общите разходи вече са преминали 18 млрд. долара, като дневните разходи достигат стотици милиони. В началните фази на операцията цената е била още по-висока - до 1-2 млрд. долара на ден, преди да започне използването на по-евтини боеприпаси.

Защо сумите растат толкова бързо

Основната причина за експлозивните разходи са високотехнологичните оръжия и мащабното разгръщане на сили. Само в първите 100 часа операцията е струвала около 3,7 млрд. долара, като по-голямата част от тези средства дори не са били предварително планирани в бюджета.

Скъпите прецизни ракети, системите за противовъздушна отбрана и поддържането на военна инфраструктура в региона изяждат огромни ресурси, а всяко прихващане на вражески ракети струва милиони.

Конгресът под напрежение

Очакванията са Белият дом да поиска ново финансиране от Конгреса, което може да достигне или дори да надхвърли 200 млрд. долара.

Това поставя законодателите пред труден избор - между военната стратегия и нарастващото обществено недоволство от цената на конфликта. Част от политиците вече предупреждават, че става дума за потенциално „отворен чек“ без ясен край.

Война без ясна крайна цена

Анализаторите са единодушни, че реалната цена на войната все още не е напълно изчислена. Официалните числа покриват само част от разходите, докато дългосрочните последици - от възстановяване на техника до икономически ефекти - тепърва ще се натрупват.

На този фон искането за още 200 млрд. долара изглежда не като изключение, а като сигнал, че финансовата тежест на конфликта тепърва ще расте.

