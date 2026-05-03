САЩ реже още по-дълбоко в Европа! Нов сигнал от Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира много по-мащабно изтегляне на американски войски от Германия, надхвърлящо вече оповестените по-рано параметри. Така досегашният план за съкращаване на около 5000 военнослужещи се оказва само първа стъпка в по-широка стратегия.

Изявлението му предизвика нова вълна от напрежение в рамките на НАТО и засили съмненията за ангажимента на САЩ към европейската сигурност. Реакции дойдоха както от съюзници, така и от политици в самите Съединени щати.

Новият сигнал от Вашингтон

„Ще съкратим много повече и съкращаваме далеч повече от 5000“, заяви Доналд Тръмп пред журналисти във Уест Палм Бийч.

С тези думи той ясно даде да се разбере, че първоначалното съкращение вече не е актуалният мащаб на планираните действия. Това поставя под въпрос бъдещето на около 36 000 американски военнослужещи, разположени в Германия, които играят ключова роля за отбраната на Европа.

Напрежение след критики от Берлин

Изявлението идва след остри думи от германския канцлер Фридрих Мерц, който постави под съмнение стратегията на САЩ по отношение на Иран. В отговор Тръмп отново подчерта, че европейските съюзници трябва да поемат по-голяма тежест за собствената си сигурност и да увеличат военните си разходи.

Критики от собствените редици

Решението срещна сериозен отпор и във Вашингтон. Републиканците Майк Роджърс и Роджър Уикър предупредиха, че подобен ход може да отслаби възпирането срещу Владимир Путин.

„Преждевременното намаляване на американското присъствие в Европа рискува да отслаби сигурността, преди съюзниците да са готови“, заявиха те. Според тях времето за подобна стъпка е неподходящо.

Европа под натиск да действа

Германският министър на отбраната Борис Писториус призна, че подобно развитие е било очаквано. „Европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за сигурността си“, заяви той.

Така новият сигнал от Вашингтон поставя Европа пред ускорен избор - да изгради собствен отбранителен капацитет или да приеме по-висок риск в условия на намаляващо американско присъствие.

