Неочакван завой в Белия дом! Тръмп зарадва любителите на изтънченото

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отменя част от митата върху шотландското уиски след посещението в Белия дом на британския крал Чарлз III и кралица Камила, предаде Асошиейтед прес. Решението идва след дни на спекулации за промяна в търговската политика на Вашингтон спрямо европейските алкохолни продукти.

Самият Тръмп свърза хода директно със срещата си с британската делегация. Ходът се приема като сигнал за възможно размразяване на напрежението в трансатлантическата търговия.

„Кралят и кралицата ме накараха да направя нещо, което никой друг не успяваше, дори без да питат много!“, написа Тръмп в социалните мрежи, като намекна за необичайно влияние от страна на британската монархия върху неговата икономическа политика.

По думите му решението е било подкрепено от обществени нагласи и от натиск от индустрията, особено по линия на материалите като дъбовите бъчви, използвани за отлежаване на напитки като скоч и бърбън. Този детайл подчертава връзката между различните сегменти на алкохолния сектор и чувствителността им към тарифните режими.

Тръмп не за първи път използва алкохолната индустрия като инструмент в търговските си стратегии. Миналата година той заплаши със 200% мито върху европейското вино - мярка, която би засегнала сериозно производители във Франция и Италия, но в крайна сметка не беше приложена.

От другата страна на Атлантика реакцията не закъсня, като европейските партньори отвърнаха със собствени заплахи, насочени към американския бърбън и други стоки. Така напрежението около спиртните напитки се превърна в символ на по-широките търговски спорове между САЩ и Европа.

В крайна сметка администрацията на Тръмп премахна и натиска върху корковата индустрия, което носи облекчение за Португалия - водещ доставчик на корк за тапи. Това решение има значение не само за производителите на уиски, но и за цялата верига на доставки в сектора.

Крис Суонгър, президент и главен изпълнителен директор на Съвета за дестилирани спиртни напитки в САЩ, разчете действията като премахване на 10% мито върху уискито от Великобритания.

„Аплодираме президента Тръмп за работата му за възстановяване на доказан модел „нула за нула“ на справедлива, реципрочна търговия между нашите две нации“, заяви Суонгър. „Това действие укрепва трансатлантическите връзки, носи така необходимата сигурност на нашата индустрия и позволява на производителите на спиртни напитки от двете страни на Атлантическия океан да се развиват, инвестират и поддържат работни места в критичен момент“, допълни той.

