Ванс: Сделката с Иран ще промени Близкия изток следващите 50 години

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че постигнатото споразумение с Иран има потенциала да промени из основи Близкия изток през следващите пет десетилетия.

В интервю за Fox News Ванс подчерта, че регионът е бил символ на нестабилност и конфликти през целия му живот и дори много преди това.

„Тази част от света е проблемна зона през целия ми живот, а и много преди него“, заяви той.

Според вицепрезидента американският президент Доналд Тръмп е успял да неутрализира заплахата, идваща от Иран.

„Доналд Тръмп успя да елиминира заплахата от Иран“, каза Ванс.

Той изрази увереност, че след постигнатото споразумение ще бъде възможно изграждането на нова ера на стабилност, икономически растеж и развитие в Близкия изток.

„Сега имаме възможност да поставим началото на нова ера на просперитет и успех за Близкия изток“, подчерта американският вицепрезидент.

По думите му подобна промяна ще донесе не само ползи за държавите в региона, но и икономически възможности за Съединените щати.

„Честно казано, можем да генерираме значително благоденствие за американския народ от този регион“, добави Ванс.

Изказването му идва на фона на обявеното споразумение между Вашингтон и Техеран, което според американската администрация може да се превърне в ключов момент за бъдещето на Близкия изток.

Как се стигна споразумението

Драматичен обрат беляза Близкия изток в неделя, след като сутринта Израел нанесе въздушни удари по южните предградия на Бейрут, а до вечерта Съединените щати и Иран обявиха рамково споразумение, което може да промени бъдещето на региона.

Израелската армия съобщи, че атаките са били извършени в отговор на изстрелване на въздушни цели от страна на „Хизбула“ към израелска територия по-рано същия ден.

Военните действия първоначално породиха опасения, че продължаващите преговори между Вашингтон и Техеран могат да се провалят.

Американският президент Доналд Тръмп обаче реагира остро на израелския удар.

„Това не трябваше да се случва“, заяви той по повод атаката срещу Бейрут и призова всички страни към сдържаност, като подчерта, че САЩ и Иран са били „много близо до сделка“.

Само часове по-късно беше обявено рамково споразумение между Вашингтон и Техеран. Първи новината съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който посредничи в дипломатическите усилия.

След това договорката беше официално потвърдена както от Доналд Тръмп, така и от иранското ръководство.

Според информацията документът ще бъде подписан официално в петък в Швейцария.

Макар детайлите все още да не са публикувани официално, ирански държавни медии твърдят, че споразумението предвижда частично премахване на американските санкции срещу Иран, ангажимент на Техеран да не разработва ядрени оръжия и постоянно прекратяване на огъня по всички фронтове, включително в Ливан, съобщава BBC.

Иранският заместник-министър на външните работи съобщи, че предстои 60-дневен период на преговори, по време на който ще бъде изработено окончателното споразумение по ядрената програма.

Новината беше приветствана от лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Италия, които определиха постигнатия пробив като важна стъпка към намаляване на напрежението в Близкия изток.

Ако бъде реализирано в пълен обем, споразумението може да се превърне в едно от най-значимите дипломатически събития в региона през последните десетилетия.

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