Пекин и Вашингтон се скараха заради списък с "неудобни" фирми

Пекин реагира с остро предупреждение срещу решението на САЩ да включи големи китайски компании в списък на американското Министерство на отбраната, съобщи Ройтерс. Според Пентагона посочените концерни подпомагат китайската армия и участват във военната промишленост на страната. Сред засегнатите са технологични гиганти като Alibaba и Baidu, производители на електромобили като BYD и NIO, както и двата най-големи производителя на соларни панели в света - Trina Solar и JA Solar Technology.

Министерството на търговията в Пекин заяви, че Китай е "силно неудовлетворен" и "твърдо се противопоставя" на действията на Вашингтон.

Списъкът, който разпали новото напрежение

Китайското външно министерство вече изрази безпокойство от дългоочакваните допълнения в списъка, а последвалата реакция на Министерството на търговията превърна темата в нова точка на сблъсък между двете най-големи икономики в света. За Пекин това не е просто технически акт на американското отбранително ведомство, а удар по водещи компании от ключови сектори.

Решението засяга фирми, които са сред символите на китайската технологична, автомобилна и зелена индустрия. Alibaba и Baidu са имена с глобална разпознаваемост в дигиталната икономика, BYD и NIO са важни играчи при електромобилите, а Trina Solar и JA Solar Technology са водещи производители в световната соларна индустрия.

Пекин поиска незабавно отстъпление

В изявлението на Министерството на търговията се настоява Пентагонът "незабавно да прекрати своите порочни практики". Китайската страна призовава съответните мерки да отпаднат веднага и Вашингтон да се върне към "правилния път" на конструктивни, стратегически и стабилни китайско-американски отношения.

Тонът на Пекин показва, че казусът се възприема като политически и икономически натиск, а не само като спор за национална сигурност. Китайските власти настояват, че към китайските компании трябва да има справедливо отношение и предупреждават, че в противен случай ще последва решителен отговор.

Предупреждение за ответни мерки

Най-силният сигнал в позицията на Пекин е предупреждението, че Китай "неизбежно ще отвърне решително и енергично", ако фирмите му продължат да бъдат третирани несправедливо. Формулировката оставя отворена възможността за ответни действия, без да уточнява какви точно биха били те.

Това запазва напрежението високо, защото засегнатите сектори имат значение далеч извън двустранните отношения. Технологиите, електромобилите и соларните панели са част от глобални вериги за доставки, инвестиции и индустриални политики, в които САЩ и Китай вече се конкурират все по-агресивно.

Защо списъкът е важен

Списъкът на Пентагона няма само символичен ефект. Той поставя засегнатите компании под силен политически и репутационен натиск и може да усложни отношенията им с американски институции, партньори и инвеститори.

Според Ройтерс Вашингтон смята, че посочените концерни участват във военната промишленост на Китай. Пекин отхвърля този подход и го представя като част от по-широка американска практика за ограничаване на китайски компании под претекст за сигурност.

Нов фронт в битката за технологии и зелена индустрия

Случаят се вписва в по-широкото противопоставяне между САЩ и Китай в технологиите, електромобилите, изкуствения интелект и чистата енергия. Именно тези сектори са сред най-чувствителните в новата индустриална конкуренция, защото определят не само пазари, но и бъдещо геополитическо влияние.

Особено показателно е включването на соларни гиганти като Trina Solar и JA Solar Technology. Китайските компании имат огромна тежест в световното производство на соларни панели, а всяка американска мярка срещу тях може да има отражение върху енергийните вериги, цените и стратегиите за зеления преход.

Реакцията на Пекин показва, че спорът няма да приключи с дипломатическа декларация. Вашингтон поставя темата в рамката на националната сигурност, докато Китай я вижда като натиск срещу свои водещи корпорации и индустриално влияние. Така новият списък на Пентагона се превръща в още един тест дали двете страни могат да удържат напрежението, без икономическата конкуренция да премине в по-тежка конфронтация.

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