Разследват мистериозна смърт на американски дипломат

Служител на американското правителство е бил открит мъртъв в луксозен жилищен комплекс в най-големия град на Мианмар – Янгон. Мистериозната смърт, случила се преди около две седмици, вече официално се разследва от местната полиция като възможно убийство. По случая има и първи арест – задържана е гражданка на Тайланд, съобщиха за Асошиейтед прес източници от дипломатическата общност, пожелали анонимност.

Държавният департамент на САЩ потвърди черната новина, но запази пълно мълчание около детайлите на разследването. „Поради уважение към личния живот на семейството и близките му, в момента не разполагаме с допълнителна информация“, се посочва в официално изявление по имейл от Вашингтон. Посолството на САЩ в Мианмар, както и американските служители в съседен Тайланд, също отказаха всякакъв коментар и препратиха всички въпроси към централата в САЩ.

Тялото престояло две седмици в елитен комплекс

Според изтекли данни от дипломатическите кръгове в Мианмар, тялото на дипломата е намерено в затворен комплекс, предлагащ дългосрочно наемане на имоти. Мястото е изключително популярно и строго охранявано, като в него традиционно отсядат чужди дипломати, едри бизнесмени и международни делегации. Самият комплекс се намира на едва 1,5 километра от сградата на американското посолство в Янгон.

Чуждите медии отбелязват, че разследването се провежда при изключителни мерки за сигурност и информационно затъмнение. Хунтата, която управлява Мианмар след военния преврат през 2021 г., поддържа изключително обтегнати отношения с Вашингтон. Това прави случая допълнително деликатен от политическа гледна точка, а мотивите за предполагаемото убийство и самоличността на задържаната тайландка тепърва ще се изясняват от разследващите екипи.

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