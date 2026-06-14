80-ият рожден ден на Тръмп влиза в историята с бойна арена в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отбележи днес 80-ия си рожден ден с безпрецедентен турнир по смесени бойни изкуства на Южната морава на Белия дом. Шоуто, оценявано на 60 млн. долара, официално ще даде старт на честванията за 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

Под прозорците на президентската резиденция е издигната 28-метрова арена с капацитет 4000 места, наречена "Нокътят". Събитието обаче вече предизвика недоволство заради мащаба и символиката си в момент, когато войната срещу Иран води до поскъпване на живота в САЩ.

Рожден ден с арена на Южната морава

Доналд Тръмп уверява, че разходите за изграждането на "Нокътят" и за останалата организация няма да бъдат поети от държавата, а от Ю Еф Си - организацията, която доминира в света на ММА. Арената ще бъде разположена на едно от най-символичните места в американската политика - Южната морава на Белия дом.

Нищо подобно не е било организирано досега в президентската резиденция. Франс прес припомня, че именно там Бил Клинтън подписа споразуменията от Осло, а Ричард Никсън напусна окончателно поста си след скандала "Уотъргейт".

Сега същото пространство ще бъде обградено с прожектори, метална конструкция и гигантски екрани. Според Дейна Уайт, шефа на Ю Еф Си, на място ще присъстват малко над 4000 души, като около половината са американски военни. Над 100 000 души се очакват във фен зоната наблизо.

Тръмп обещава зрелище

Американският президент милиардер не крие увлечението си по ММА - спорт, който съчетава техники и правила от борба, джудо, тайландски бокс и други бойни дисциплини. В турнира ще участват 14 състезатели, сред които е и френският боец Сирил Ганѐ.

Тръмп описа участниците с типичния си спектакълен език. "Тези, които ще се изправят един срещу друг, са най-закалените, които сте виждали", заяви той пред "Ню Йорк пост".

"Ако никога не сте гледали на живо, няма да повярвате на очите си", добави президентът. Държавният секретар Марко Рубио прогнозира, че събитието ще бъде гледано от 1 млрд. души по целия свят, отбелязват Пи Ей медия и ДПА.

Критики за разходите и мястото

Събитието предизвика остри реакции заради мащаба си и избора на място. Франс прес отбелязва, че разточителното спортно шоу под прозорците на президента се провежда в момент, когато войната срещу Иран води до повишаване на разходите за живот навсякъде в САЩ.

Критиците виждат в турнира не просто спортна гала, а смесване на личен празник, държавна символика и зрелище, което обслужва политическия образ на Тръмп. Беше подадена и жалба в съда с цел събитието да бъде спряно. В нея се твърдеше, че става дума за незаконно използване на обществено пространство, което ще обогати приятели на президента.

Белият дом отхвърли тези обвинения. Администрацията отрече и предположението, направено от самия Тръмп, че конструкцията може да остане, подобно на Айфеловата кула след Световното изложение през 1889 г.

"Арената ще бъде демонтирана веднага след края на събитието", написа представител на Белия дом в съдебен документ.

Политика като спектакъл

Доналд Тръмп ясно се отличава от предшествениците си по начина, по който превръща публичните събития в зрелище. Магнатът от сектора на недвижимите имоти, който изненадващо стана президент, отдавна гради образа си чрез телевизионност, сцена и силни визуални символи.

"Доналд Тръмп изгради публичния си образ, като сам се превърна в спектакъл", подчертава Питър Лодж от Университета "Джордж Вашингтон". Според специалиста по политическа комуникация бойното шоу е напълно в унисон със стила на президента и се харесва силно на неговата партийна база.

"Това е нещо като гладиаторски битки", отбелязва анализаторът. По думите му в неспокойни времена подобна сцена носи послание, че САЩ са силни, че имат контрол - и че ще има фойерверки, докато двама мъже се бият.

Рожденият ден като политически знак

80-ият рожден ден на Тръмп няма да остане просто личен юбилей. Събитието е замислено като старт на честванията за 250-годишнината от Декларацията за независимост, но неизбежно се превръща и в демонстрация на стила на самия президент.

ММА турнирът в Белия дом събира в едно патриотична символика, личен празник, спортна агресия и политически спор. За поддръжниците му това е зрелище на сила и американска увереност. За критиците - опасно размиване на границата между държавна институция, частно шоу и личен култ.

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