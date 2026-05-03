Отровена бебешка храна и изнудване! Арест в Австрия

Полицията в Австрия задържа заподозрян по разследването за опит за изнудване на германския производител на бебешка храна HiPP, съобщиха местни медии. Арестуваният е 39-годишен мъж, но властите не разкриват подробности за самоличността му и мястото на задържането заради текущото разследване. Случаят е свързан с открити бурканчета с бебешка храна, манипулирани с отрова за плъхове, което предизвика сериозна тревога. Разследването обхваща няколко държави и поставя въпроси за сигурността на храните.

По данни на полицията в провинция Бургенланд, заподозреният е поискал два милиона евро от производителя. Той ще бъде настанен в затвора в Айзенщат, докато продължават процесуалните действия. Говорителят на полицията Хелмут Марбан подчерта, че засега не могат да се съобщават повече детайли за случая.

Разследването започва преди две седмици, след като на 18 април в супермаркет в Айзенщат е иззето бурканче с бебешка храна, съдържащо 15 микрограма отрова за плъхове. Експертите все още анализират какви биха били последствията за дете при консумация на подобно количество и дали то може да бъде смъртоносно.

Второ бурканче, за което се предполага, че също е било манипулирано, все още не е открито. Полицията продължава издирването и разчита, че следващите действия ще дадат повече яснота за разпространението на опасните продукти.

До момента са иззети общо пет бурканчета в Австрия, Чехия и Словакия, преди да достигнат до потребителите. Разследването се води за умишлено застрашаване на обществената безопасност и опит за причиняване на тежка телесна повреда.

