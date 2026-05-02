"Левски" шампион! Титла след 17 години суша ОБНОВЕНА

Левски е новият шампион на България! „Сините“ надделяха с минималното 1:0 над ЦСКА 1948 в решаващ двубой на "Герена" и триумфираха с титлата в Първа лига.

Това е 27-а шампионска титла в историята на столичния гранд, който сложи край на дългогодишната доминация на Лудогорец. Разградчани бяха хегемон в родния футбол с 14 поредни титли, но този сезон останаха без трофей.

Успехът има още по-голяма стойност за „сините“, тъй като те прекъснаха 17-годишна суша без титла. За последно клубът ликува през 2009 година под ръководството на Емил Велев – Кокала.

Единственото попадение в срещата реализира Дуганджич в 71-ата минута, след като се възползва от добра ситуация в наказателното поле и прати топката в мрежата на гостите.

Двубоят се разви драматично, като ЦСКА 1948 остана с човек по-малко още в 55-ата минута след червен картон на Траоре. Това даде допълнително предимство на домакините, които натиснаха съперника си и в крайна сметка стигнаха до златния гол.

След последния съдийски сигнал трибуните на „Герена“ избухнаха в еуфория. Хиляди фенове отпразнуваха дългоочакваната титла, която връща Левски София на върха на българския футбол, съобщава "Гол".

Левски контролираше играта през първото полувреме, а опасните положения дойдоха най-вече в началото. Още в осмата минута Оливер Камдем проби по дясното крило и подаде на Мазир Сула и той стреля от дузпата, но право в тялото на вратаря Димитър Шейтанов. Секунди по-късно и Акрам Бурас бе спрян от стража, но атаката бе върната заради засада.

ЦСКА 1948 отговори с удар в гредата от малък ъгъл на Мамаду Диало, а в 24-та минута Евертон Бала стреля на сантиметри от дясната странична греда на Шейтанов. Така първото полувреме завърши при нулево равенство.

Левски продължи да атакува и след почивката, а "сините" бяха улеснени от червен картон в 55-ата минута и можеха да гледат по-смело напред. От игра бе изгонен основният реализатор на гостите Диало, който извърши грубо нарушение срещу Евертон Бала в центъра и получи червен картон след видеопреглед на съдията Кристиян Колев.

Левски стигна до своето в 71-та минута, но не и без втори подарък от гостите. Слабо центриране от лявото крило попадна пред Лаша Двали, който изчисти топката право в тялото на съотборника си Андре Хофман. Тя се върна към появилия се в игра 11 минути по-рано Марко Дуганджич, който я изпрати със силен шут в мрежата на ЦСКА 1948 с първия си гол за Левски.

Левски - ЦСКА 1948 1:0

Голмайстор: Марко Дуганджич 71

Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Армстронг Око-Флекс (60-Марко Дуганджич), Евертон Бала (90-Карл Фабиен), Гашпер Търдин (75-Карлос Охене), Мазир Сула (90-Георги Костадинов), Акрам Бургас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем и Радослав Кирилов (75-Алдаир)

ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Драган Гривич, Адама Траоре, Лаша Двали, Огньен Гашвич, Петър Витанов, Флориан Кребс (80-Марто Бойчев), Борислав Цонев, Браян Собреро (58-Андре Хофман), Елиаш Франко (86-Георги Русев) и Мамaду Диало

