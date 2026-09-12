Кристъл Палас пречупи Райо Валекано и вдигна европейски трофей
Жан-Филип Матета реши финала в Лигата на конференциите, а английският тим оцеля под натиска на испанците
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Жан-Филип Матета реши финала в Лигата на конференциите, а английският тим оцеля под натиска на испанците
Разминало се е с много сериозен инцидент
Единственото попадение в срещата реализира Дуганджич в 71-ата минута
Тръмп заплашва Хавана със сценария от Венецуела
Сините нямаха проблеми с Витоша Бистрица
Лотар Матеус каза, че Германия отново е сред фаворитите за световната титла
„Купа Меси“ ще събере в Маями елита на юношеския футбол – от Барселона до Манчестър Сити
Велик Салах - изравни рекорда на Алън Шиърър и Андрю Коул
Българският боксьор е известен привърженик на ЦСКА
Камата бързаше да излезе от Сектор А на Националния стадион "Васил Левски"
На националния стадион "Васил Левски" разградчани стигнаха до трофея с гол на Кайо Видал
Финалът за Купата на България събра на Националния стадион "Васил Левски" куп известни личности
Опитният специалист е най-успешният треньор в историята на Лудогорец
Това е първият финал в треньорската кариера на специалиста
Тя е свързана с белите за мача
Първа подгласничка на Чуканова е другата българка със злато Севда Асенова
Отборът дръпна с цели 11 точки пред Арсенал
Трофеят ще бъде в София на 25 февруари 2025 г.
Победителите бяха наградени с купи и грамоти от организатора Община Казанлък
Състезанието набира все по-голямо популярност