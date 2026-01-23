Натиск от Вашингтон! Кога пада режимът в Куба

Администрацията на Доналд Тръмп се стреми да постигне смяна на режима в Куба още до края на годината, окуражена от отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро, пише в. „Таймс“, като се позовава на изявления на американски служители пред местни медии. Според тях във Вашингтон нараства убеждението, че кубинското правителство е уязвимо, а икономиката на острова се намира на ръба на срив след загубата на Каракас като ключов политически и икономически съюзник.

Американски представители признават, че към момента няма изготвен конкретен план за действия спрямо Куба, но посочват, че „хирургическата атака“ срещу Венецуела през януари може да послужи едновременно като модел и като предупреждение за Хавана. Вашингтон вече е насочил усилията си към идентифициране на фигури вътре в кубинския режим, които биха били склонни да подкрепят американски интереси, чрез контакти с кубински изгнаници и граждански организации в Маями и столицата на САЩ.

Свалянето на Мадуро има не само политически, но и тежки икономически последици за Куба, която преживява най-дълбоката си криза от повече от десетилетие. Островът от години разчиташе на субсидиран внос на венецуелски петрол, който беше гръбнак на икономиката още от времето, когато Уго Чавес пое властта във Венецуела през 1999 г. Прекъсването на тази линия на подкрепа поставя Хавана в изключително уязвима позиция.

Съединените щати поддържат санкции срещу Куба от десетилетия, което според американските власти е допринесло за икономическия застой, социалното напрежение и масовата емиграция от страната. Сега администрацията на Тръмп планира да засили натиска, като удари най-чувствителната точка на кубинската икономика – доставките на петрол, от които зависи ежедневието на милиони кубинци.

В този контекст в. "Таймс" припомня предупреждението на Тръмп от по-рано този месец: „Горещо им предлагам да сключат сделка. Преди да е станало твърде късно. Повече никакъв петрол или пари“. Държавният секретар Марко Рубио, син на кубински изгнаници във Флорида, също отправи недвусмислено послание към Хавана, заявявайки: „Не сме големи фенове на кубинския режим. Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да се притеснявам“.

