Тръмп прати флотилия към Близкия изток! Коя е новата цел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „огромен флот“ се насочва към Иран, като предупреди Техеран за възможна американска намеса на фона на продължаващите насилствени репресии срещу масовите протести в страната. Думите му идват на фона на ескалиращото напрежение в Ислямската република и растящия брой жертви. Изявлението беше направено по време на завръщането му от Световния икономически форум в Давос.

Военно предупреждение

Тръмп заяви пред репортери на борда на президентския самолет, че Съединените щати разполагат значителни военноморски сили в посока Иран. Той подчерта, че става дума за „голяма флотилия“, изпратена като предпазна мярка, и изрази надежда тя да не бъде използвана. Американският президент допълни, че Вашингтон наблюдава много внимателно ситуацията и предпочита да не се стига до ескалация, но е подготвен за различни сценарии.

Според публикации в американските медии САЩ вече засилва военното си присъствие в Близкия изток, включително чрез разполагането на атомния самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ и придружаващи военноморски съдове. Самолетоносач от този клас обикновено превозва няколко хиляди военнослужещи и десетки изтребители, като е охраняван от разрушители. До момента няма официално потвърждение от Пентагона за мащаба на разполагането.

Протестите в Иран и броят на жертвите

Масовите демонстрации в Иран започнаха в края на декември в Техеран заради влошаващите се икономически условия, но бързо прераснаха в протести срещу политическата система на Ислямската република. Сблъсъците с органите на реда доведоха до кървави репресии, за които правозащитни организации съобщават за хиляди загинали.

Базираната в САЩ организация Human Rights Activists News Agency съобщи, цитирана от Асошиейтед прес, че жертвите на репресиите са достигнали най-малко 5002 убити. Организацията разчита на мрежа от активисти в Иран и е давала точни данни при предишни вълни на безредици. Иранското правителство обаче представи значително по-ниска официална цифра, като в сряда заяви, че загиналите са 3117 души.

Информационна блокада и липса на независима проверка

Разминаването в данните за броя на жертвите се задълбочава от факта, че иранските власти са ограничили достъпа до интернет и са блокирали международните телефонни връзки. Асошиейтед прес отбелязва, че поради тези ограничения не е успяла да направи независима оценка на жертвите. Иранската теокрация и в миналото е била обвинявана, че подценява или не съобщава пълната информация за загиналите при масови вълнения.

