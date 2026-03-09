Карбовски: Посегнаха на най-святото!

Мартин Карбовски отново взриви мрежите със серия постове. Журналистът провокира дискусия със снимка от супермаркет, която разпали страстите но последователите му.

Популярният телевизионен водещ публикува кадър на традиционното мезе, чиято цена достига близо 20 лева за килограм, което предизвика полемика сред неговите последователи, съобщава petel.bg.

Журналистът сподели снимка на етикет от голяма търговска верига, на който се вижда вакуумирана опаковка с печени свински уши.

"Посегнаха на най-святото! Двайсет лева свински уши! Спестих си подаграта:))", написа Мартин Карбовски в своя профил. Той допълни публикацията си с въпроса: "А хайвера - 10 лв?!?". Хората се втурват да му обясняват как да си ги приготви сам, коментират, че "това е демокрацията" и се чудят как може ушите да са по-скъпи от килограм телешки шол.

След това Карбовски е постнал снимка на възрастна жена, която гледала мидите Сен Жак и се чудела какво да си купи.

