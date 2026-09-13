Ученик с джип БМВ X5 уби 72-годишна жена (ОЗБОР)

18-годишен ученик с БМВ Х5 не успя да спре в дъжда и се натресе в пикап пред него. Возещата се в него 72-годишна жена е загинала, съобщиха от СДВР. Уч...