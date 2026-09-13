Нечовешко! 81-годишна жена е в кома след жесток грабеж в дома ѝ
35-годишен рецидивист е задържан за нападението в Тервел
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35-годишен рецидивист е задържан за нападението в Тервел
Шокира с цени последователите си
Дала е крупна сума пари
Тя е без опасност за живота
Прокуратурата иска постоянен арест
Продължават спасителните операции след адското земетресение
Ето я и схемата
Тя е пострадала в резултат на спор за промоционален продукт с друг клиент
Възрастната жена заявила в спортния тотализатор, че печелившият фиш й е бил отнет
Предстои да се установят обстоятелствата около възникването на пожара.
Тя се заблудила и се изгубила посред нощ в покрайнините на панагюрското село Оборище...
Семейство издирва своя 84-годишна роднина. Йорданка Иванова Котева (на снимката) е видяна за последно на 17 юни сутринта. Тогава жената се е намирала...
Възрастна жена падна в капана на телефонната мафия в Благоевград. Сигнал за поредния удар на „Ало"-измамниците е подаден към 16:30 часа в понеделник в...
Жена почина, след като е била ударена от влак край столичния квартал "Захарна фабрика", съобщиха от МВР. Влакът се е движел по линията Кюстендил – Со...
Тялото на възрастна жена е намерено в столичния квартал „Люлин". Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Представители на „Бърза помощ" са подали сигнал...
Трупът на 81-годишна е бил намерен в микроязовир в землището на село Козица около 10,30 часа, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Възрастната жена излязл...
18-годишен ученик с БМВ Х5 не успя да спре в дъжда и се натресе в пикап пред него. Возещата се в него 72-годишна жена е загинала, съобщиха от СДВР. Уч...
Белезниците щракнаха на ръцете в Хасково на нагла обирджийка от телефонните схеми, участвала в група, задигнала около 50 бона на територията на Хасков...
Хасковската прокуратура е задържала 50-годишна жена за контрабанда на близо 60 килограма хероин. Тя се е опитала да прекара наркотика през ГКПП "Капит...
Русе. 78-годишна жена загина при пожар в дома си в центъра на Русе, предаде БГНЕС. По първоначална информация тя е се е задушила от дима. Жилището й е...